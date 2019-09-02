ПСЖ хочет арендовать экс-капитана Интера

Новости спорта:ПСЖ намерен усилить свой состав форвардом "Интера".

ПСЖ намерен усилить свой состав форвардом «Интера» Мауро Икарди.

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб собирается арендовать аргентинца на сезон. Клубы ведут переговоры, о других деталях не сообщается.

Отметим, что подписать Икарди также хотят «Атлетико» и «Валенсия». Контракт Мауро с «Интером» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что Икарди не входит в планы главного тренера миланского клуба Антонио Конте.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Икарди подал в суд на «Интер».