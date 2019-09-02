ПСЖ хочет арендовать экс-капитана Интера

ПСЖ намерен усилить свой состав форвардом «Интера» Мауро Икарди.
Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб собирается арендовать аргентинца на сезон. Клубы ведут переговоры, о других деталях не сообщается.
Отметим, что подписать Икарди также хотят «Атлетико» и «Валенсия». Контракт Мауро с «Интером» рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, что Икарди не входит в планы главного тренера миланского клуба Антонио Конте.
В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Икарди подал в суд на «Интер».