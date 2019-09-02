Леоненко: Динамо ничем не сильнее, чем Мальме или Лугано

Новости спорта:Одиозный эксперт программы Великий Футбол Виктор Леоненко поделился мнением о шансах Динамо на еврокубковую весну.

Эксперт программы Великий Футбол не считает киевское «Динамо» фаворитом квартета Лиги Европы УЕФА.

Напомним, «Динамо» сыграет в одной группе с датским «Копенгагеном», шведским «Мальме» и швейцарским «Лугано».

«Я считаю, что «Динамо» ничем не сильнее всех вот этих клубов, которых никто и не видел. Если ты не сильнее, то ты и не номер один на выход из группы. Тут только гадание на кофейной гуще. «Динамо» не сильнее? Не сильнее. А какое место оно займет, тут уже как повезет. Все будут болеть за «Шахтер», «Динамо» и «Александрию» в еврокубках, но я считаю, что если команда не сильнее, то она точно такая же, как «Мальме» и «Лугано», которых никто не знает», - сказал Леоненко.

Ранее «Копенгаген» на выезде проиграл «Ольборгу» в 6-м туре чемпионата Дании.