Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года
Месси vs Роналду или Ван Дейк: все номинанты ФИФА
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

Именитый экс-игрок сборной Италии станет игроком бразильского клуба

Именитый экс-игрок сборной Италии станет игроком бразильского клуба
15:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио пополнит ряды бразильского клуба Фламенго.

Экс-полузащитник Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио ведет переговоры с бразильским Фламенго, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

В составе Фламенго 33-летний Клаудио может заменить проданного в Аль-Хиляль Густаво Куэльяра.

На данный момент Маркизио пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с Зенитом.

Названа тройка финалистов в борьбе за награду "Игрок года ФИФА"

Ранее СМИ сообщали об интересе к Маркизио со стороны Брешии и Цзянсу Сунин, однако от второго варианта Клаудио точно отказался.

Реал снова потерял очки: Гарет Бэйл отличился дублем и красной карточкой (Видео)

Летом этого года Европу на Бразилию сменили сразу несколько известных ветеранов, среди которых Филипе Луис (перешел во Фламенго), а также новички Сан-Паулу Дани Алвес и Хуанфран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Клаудио Маркизио, ФК Фламенго, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри
02 "Противно смотреть": Алиев - о смене тренера в Динамо
03 Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
04 Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
05 Милан намерен подписать капитана Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь