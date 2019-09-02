Именитый экс-игрок сборной Италии станет игроком бразильского клуба

Новости спорта:Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио пополнит ряды бразильского клуба Фламенго.

Экс-полузащитник Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио ведет переговоры с бразильским Фламенго, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

В составе Фламенго 33-летний Клаудио может заменить проданного в Аль-Хиляль Густаво Куэльяра.

На данный момент Маркизио пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с Зенитом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Маркизио со стороны Брешии и Цзянсу Сунин, однако от второго варианта Клаудио точно отказался.

Летом этого года Европу на Бразилию сменили сразу несколько известных ветеранов, среди которых Филипе Луис (перешел во Фламенго), а также новички Сан-Паулу Дани Алвес и Хуанфран.