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Карпаты вслед за Шахтером подписали украинского легионера

Карпаты вслед за Шахтером подписали украинского легионера
07:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Егор Назарина на правах аренды перебрался во львовские Карпаты.

Львовские Карпаты ударно провели последний день трансферного окна. "Львы" вернули в Украину перспективного полузащитника Егора Назарину, арендовав его у бельгийского "Антверпена".

По условиям договоренности между клубами арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона (2019/20). Также у "Карпат" будет право выкупа контракта Назарины. Сумма сделки не разглашается.

Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

 
 
 
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Єгор Назарина – гравець «Карпат» ⠀ «Леви» уклали з бельгійським «Антверпеном» річну орендну угоду з правом викупу 22-річного півзахисника Єгора Назарини @nazarynayegor ⠀ ДОВІДКА ЄГОР НАЗАРИНА ⠀ Народився 10 липня 1997 року у Прилуках (Чернігівська область). ⠀ Розпочав займатися футболом у прилуцькій ДЮФШ «Європа». Згодом перебрався в академію київського «Динамо», а потім підписав контракт з «Дніпром». ⠀ У травні 2017-го дебютував за дніпрян в УПЛ. Наприкінці того ж року підписав контракт з бельгійським «Антверпеном», у складі якого виступав донедавна. ⠀ Викликався до молодіжної збірної України. ⠀ #fckl #новини_карпат

Публикация от FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Егор Назарина с 2014 по 2017 защищал в УПЛ цвета Днепра. Далее были выступления за бельгийский Антверпен, за который в общей сложности полузащитник провел 17 матчей. При этом, последний из них был сыгран еще в декабре 2018 года.

Карпаты после шести туров УПЛ занимают предпоследнюю 11-ю позицию. В активе команды Александра Чижевского лишь пять набранных очков.

Следующий свой матч львовяне проведут 14 сентября, когда дома будут принимать Ворсклу.

Напомним, именитый украинский журналист Виктор Вацко назвал имя нового наставника львовских Карпат.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Егор Назарина.
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