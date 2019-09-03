Карпаты вслед за Шахтером подписали украинского легионера

Новости спорта:Егор Назарина на правах аренды перебрался во львовские Карпаты.

Львовские Карпаты ударно провели последний день трансферного окна. "Львы" вернули в Украину перспективного полузащитника Егора Назарину, арендовав его у бельгийского "Антверпена".

По условиям договоренности между клубами арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона (2019/20). Также у "Карпат" будет право выкупа контракта Назарины. Сумма сделки не разглашается.

Егор Назарина с 2014 по 2017 защищал в УПЛ цвета Днепра. Далее были выступления за бельгийский Антверпен, за который в общей сложности полузащитник провел 17 матчей. При этом, последний из них был сыгран еще в декабре 2018 года.

Карпаты после шести туров УПЛ занимают предпоследнюю 11-ю позицию. В активе команды Александра Чижевского лишь пять набранных очков.

Следующий свой матч львовяне проведут 14 сентября, когда дома будут принимать Ворсклу.

Напомним, именитый украинский журналист Виктор Вацко назвал имя нового наставника львовских Карпат.