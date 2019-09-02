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Коноплянка - о переходе в Шахтер: Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона УПЛ

Коноплянка - о переходе в Шахтер: Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона УПЛ
22:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкий Шахтер.

Крайний полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка дал свой первый комментарий после перехода в донецкий клуб.

"Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив. Готов добиваться успехов с новой командой. Я очень рад вернуться в Украину. Это мой дом"

"Следил ли я за Шахтером. Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби Шахтер – Динамо тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков – для меня здесь никаких сюрпризов".

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Также вингер рассказал о том, что мог стать футболистом "горняков" намного раньше.

"Было дело. Скажу так: Шахтер захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба".

"Мои личные амбиции совпадают с амбициями команды. Но мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели".

Также Коноплянка рассказал о важности победы во внутреннем первенстве.

"Об этом даже нечего говорить – задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины".

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"Сколько я играл в Днепре, девять лет? Я знаю Шахтер, так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное – их достичь".

"Думаю, действительно преданные фаны будут болеть и переживать до конца. Я желаю болельщикам всегда оставаться с нами – как в трудные минуты, так и в хорошие. Будьте с нами!", — сказал Коноплянка официальному сайту клуба.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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