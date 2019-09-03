Малиновский учит итальянский язык и ждет советов Шевченко

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины – о ближайших матчах команды.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский после открытой тренировки сине-желтых, которая состоялась 2 сентября на НСК Олимпийский, рассказал о подготовке к матчу против Литвы в рамках отбором Евро-2020, своей адаптации в Серии А и жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, в котором его клуб сыграет в квартете с Шахтером.

— Думаю, учтем все моменты при подготовке к игре с Литвой, особенно те, которые связаны с искусственным газоном, — отметил Малиновский. — Потренируемся там и, думаю, быстро сможем к нему привыкнуть. Посмотрим, как пойдет матч. Но мы будем стараться играть в свой футбол, в который играли в прошлых матчах.

— Есть психологическое давление, что Украина идет на первом месте в группе?

— Не нужно смотреть на таблицу и думать, что мы первые и обходим пока что Португалию. В первую очередь, сейчас мысли о Литве, а матч с Нигерией в Днепре уже будет на втором плане. Нужно выходить на поле и добиваться результата. Потом у нас будет два решающих матча в группе, в которых нам тоже нужно брать максимум очков. Но пока думаем только о Литве.

— Какое состояние динамовцев после неудач в клубе?

— Еще не обсуждали клубные дела. Когда мы в сборной, эти вопросы отходят на второй план. Тут другие требования, другие задачи, поэтому сейчас мы переключились на сборную.

— Как проходит ваша адаптация в Аталанте?

— Сейчас много работаю, чтобы понять философию игры Аталанты. Считаю, что переход был правильным шагом с моей стороны, потому что чемпионат Италии входит в топ-5 сильнейших лиг и тут есть возможность прогрессировать.

Есть много моментов по тактике, подготовке, но, думаю, у меня постепенно получается адаптироваться. Язык потихоньку тоже учу. Наш тренер разговаривает только на итальянском, поэтому надо учить язык.

— Андрей Шевченко, поигравший в Серии А, давал советы?

— Пока нет, потому что не было времени пообщаться. Я рано прилетел, отсыпался, а сейчас была тренировка. Думаю, еще пообщаемся, информации будет много.

— Как отреагировали, что Аталанта попала в одну группу с Шахтером в Лиге чемпионов?

— Больше удивился тому, что Шахтер в третий раз подряд сыграет с Манчестер Сити. Будет интересно, хорошая у нас группа.

— У вас в клубе спрашивали о Шахтере?

— Пока нет. Только администратор команды интересовался хорошими гостиницами в Харькове.