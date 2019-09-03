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Тайсон саркастически отреагировал на закрытия трансферного окна

Тайсон саркастически отреагировал на закрытия трансферного окна
07:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бразильский хавбек хотел перебраться в одну из топ-лиг, но трансфер не состоялся.

Капитан Шахтера Тайсон несмотря на проявляемый интерес от итальянских клубов в последнее время, остался в стане донецкого клуба.

Бразильский хавбек хотел перебраться в одну из топ-лиг, однако Милан и Рома, которые активнее всего интересовались игроком, отказались платить за 31-летнего игрока 30 миллионов евро.

После закрытия трансферного окна в Италии бразилец снова написал неоднозначный пост в Instagram Stories.

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"Поздравляю с концом моей мечты", - отметил Тайсон, имея в виду, судя по всему, несостоявшийся трансфер в европейский гранд нынешним летом.

Ранее гендиректор "оранжево-черных" Сергей Палкин заметил, что Шахтер не будет продавать Тайсона, если за него не будет выплачена сумма отступных, прописанная в контракте.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Тайсон, Новости футбола.
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