Соперник Динамо в ЛЕ подписал одиозного форварда

Новости спорта:Известный датский форвард подписал контракт с Копенгагеном.

Нападающий Русенборга Никлас Бендтнер продолжит карьеру в Копенгагене, который сыграет с Динамо в групповом этапе Лиги Европы.

Соглашение датского клуба с 31-летним форвардом рассчитано до конца года.

4 сентября футболист присоединится к тренировкам с новой командой.

В конце прошлого года Бендтнер был приговорен к 50 суткам тюремного заключения в качестве наказания за нападение на таксиста. Срок позже заменили домашним арестом.

Бендтнер известен по выступлениям за лондонский Арсенал, Ювентус и Вольфсбург.