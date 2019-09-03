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Соперник Динамо в ЛЕ подписал одиозного форварда

Соперник Динамо в ЛЕ подписал одиозного форварда
11:15 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный датский форвард подписал контракт с Копенгагеном.

Нападающий Русенборга Никлас Бендтнер продолжит карьеру в Копенгагене, который сыграет с Динамо в групповом этапе Лиги Европы.

Соглашение датского клуба с 31-летним форвардом рассчитано до конца года.

4 сентября футболист присоединится к тренировкам с новой командой.

В конце прошлого года Бендтнер был приговорен к 50 суткам тюремного заключения в качестве наказания за нападение на таксиста. Срок позже заменили домашним арестом.

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Бендтнер известен по выступлениям за лондонский Арсенал, Ювентус и Вольфсбург.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Никлас Бендтнер.
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