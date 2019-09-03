Соперник Динамо в ЛЕ подписал одиозного форварда

Нападающий Русенборга Никлас Бендтнер продолжит карьеру в Копенгагене, который сыграет с Динамо в групповом этапе Лиги Европы.
Соглашение датского клуба с 31-летним форвардом рассчитано до конца года.
4 сентября футболист присоединится к тренировкам с новой командой.
В конце прошлого года Бендтнер был приговорен к 50 суткам тюремного заключения в качестве наказания за нападение на таксиста. Срок позже заменили домашним арестом.
Бендтнер известен по выступлениям за лондонский Арсенал, Ювентус и Вольфсбург.