Клуб Суперлиги подписал очередного американца

Новости спорта:Новичок Суперлиги подписал американского центрового.

Джин Тиг - новый игрок "Харьковских Соколов".

Американский центровой с богатым опытом родился в Нью-Йорке в 1989 году. Баскетбольный путь спортсмен начал на университетском уровне, выступая за команду NCAA Сетон Холл. Сезон старшекурсника Джин завершил с показателем точности 62,1% с игры, отыграв 29 поединков в старте.

Последним клубом Джина был турецкий "Кареси Спор". Проведя в Турции только полсезона, Джин сыграл 17 матчей, набирая в среднем за игру 17,6 очков, 9,8 подборов и 1,4 передач. Точность с игры - 71,2%