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В Генте смеются над Александрией: Безус о сопернике в Лиге Европы

В Генте смеются над Александрией: Безус о сопернике в Лиге Европы
10:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Безус считает, что с Александрией легко не будет.

Полузащитник Гента Роман Безус поделился мнением о встрече с Александрией в группе ЛЕ и сопернике сборной Украины – Литве.

– У вас в октябре еще одно посещение Украины наметилось. Как восприняли в команде жеребьевку? Что сказали бельгийские одноклубники?

– Жалко, что мы не в Александрии играем, а во Львове. Хотелось бы в Александрии сыграть, повезти туда команду и показать им город. А так – нормально все восприняли жеребьевку. Посмеялись немного над Ромой Яремчуком, что к нему едем.

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– В какой ты сейчас форме?

– Я не люблю себя оценивать. Но чувствую себя хорошо как физически, так и психологически. Дети в школу сегодня в первый раз пошли, вот и хорошо себя чувствую.

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– Что можешь сказать о Литве?

– Разберем их игру. Но мы немного знаем об этой команде. Там синтетическое поле. Думаю, где-то попробуем под него потренироваться. Нам все покажут и пояснят потом. Но легких матчей не бывает, – сказал Безус.

Украина встретится с Литвой 7 сентября.

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Лига Европы, Роман Безус, ФК Александрия, ФК Гент.
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