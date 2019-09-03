"Поздравляю": Миколенко - о трансфере Коноплянки в Шахтер

Новости спорта:Защитник Динамо Виталий Миколенко - о подготовке к матчу с Латвией и трансфере Коноплянки.

«Мы провели пока только первую тренировку при подготовке к двум матчам. Скоро нас ждет разбор действий сборной Литвы, посмотрим, как они играют. Тренерский штаб предоставит нам всю информацию.

Коноплянка в Шахтере? Рад за него, поздравляю с переходом, желаю удачи.

Физическое состояние? Хорошее. Психологическое — тоже, потому что проблемы клуба сейчас ушли на второй план и пока надо думать о сборной.

Синтетика в Вильнюсе? Я думаю, что не стоит акцентировать на этом внимание. Уверен, мы сыграем там хорошо и не будем обращать внимание на непривычный газон», — сказал Виталий Миколенко.