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"Поздравляю": Миколенко - о трансфере Коноплянки в Шахтер
10:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Защитник Динамо Виталий Миколенко - о подготовке к матчу с Латвией и трансфере Коноплянки.

«Мы провели пока только первую тренировку при подготовке к двум матчам. Скоро нас ждет разбор действий сборной Литвы, посмотрим, как они играют. Тренерский штаб предоставит нам всю информацию.

Коноплянка в Шахтере? Рад за него, поздравляю с переходом, желаю удачи.

Физическое состояние? Хорошее. Психологическое — тоже, потому что проблемы клуба сейчас ушли на второй план и пока надо думать о сборной.

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Синтетика в Вильнюсе? Я думаю, что не стоит акцентировать на этом внимание. Уверен, мы сыграем там хорошо и не будем обращать внимание на непривычный газон», — сказал Виталий Миколенко.

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Футбол, Новости футбола, Виталий Миколенко.
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