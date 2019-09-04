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Легендарному нападающему сборной Аргентины вставят протез в лодыжку

Легендарному нападающему сборной Аргентины вставят протез в лодыжку
06:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Габриэлю Батистуте вскоре проведут операцию на лодыжке.

Экс-форвард сборной Аргентины, Фиорентины и ряда других клубов Габриэль Батистута в этом месяце перенесет операцию. Ему вставят протез в левую лодыжку.

"Больше всего я надеюсь, что не буду чувствовать боль, когда сижу, а потом смогу ходить. Я хожу последние недели с этой лодыжкой, а затем посмотрим, куда я ее дену.

Наконец-то у меня будет протез после того, как я годами об этом думал. Все произойдет 17 сентября, и я отсчитываю дни до этой даты".

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Если я смогу кататься на лыжах или играть в гольф – отлично. Но главная цель – убрать боль. Я всегда играл на пределе, потому что нельзя давать сопернику преимущество во время матча, уровень конкуренции очень высокий. Это привело меня к данной ситуации – высокие требования, и ничего более", - заявил Батистута.

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Габриэль Батистута с 54 голами в 77 матчах был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, пока его не превзошел Лионель Месси. В составе национальной сборной он выигрывал Копа Америка в 1991 и 1993 годах.

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ФК Фиорентина, Сборная Аргентины, Новости футбола, Копа Америка, Габриэль Баистута.
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