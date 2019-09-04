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Динамо U-19 узнало соперника в юношеской Лиге чемпионов

Динамо U-19 узнало соперника в юношеской Лиге чемпионов
01:11 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Первым соперником Динамо станет представитель Северной Македонии.

Сегодня состоялась жеребьевка Пути чемпионов стран в Юношеской лиге УЕФА. Соперником Динамо U-19 стала Шкендия, чемпион Северной Македонии среди юношеских команд.

Стадия Пути национальных чемпионов состоит из двух предварительных плей-офф раундов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда пройдут 2 и 23 октября. Первый матч Динамо проведет дома.

Если Динамо выйдет победителем, то примет участие во втором предварительном раунде, матчи пройдут — 6 и 27 ноября. Здесь киевляне могут встретиться с победителем пары Богемиан – ПАОК. Первый матч динамовцы также могут провести дома.

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Затем 8 победителей предварительных раундов встречаются в стыковых матчах с командами, занявшими вторые мест в группах Пути Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут в феврале. После этого начинается плей-офф турнира.

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В прошлом сезоне Динамо U-19 вылетело в 1/8 от Хоффенхайма в серии пенальти. Шахтер U-19 выступает по Пути Лиги чемпионов, где группы определяются согласно жеребьевке группового этапа ЛЧ.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Шкендия.
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