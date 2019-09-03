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Санжар: Для меня большая честь стать главным тренером Карпат

Санжар: Для меня большая честь стать главным тренером Карпат
21:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Украинский специалист Роман Санжар прокомментировал свое назначение главным тренером Карпат.

Сегодня Роман Санжар официально стал главным тренером Карпат.

"Для меня большая честь стать главным тренером Карпат. Это клуб, который имеет многочисленную армию болельщиков. Это клуб с большой историей и серьезными амбициями. Здесь есть все необходимое для того, чтобы команда прогрессировала. Тренерский штаб имеет идеальные условия для работы и для достижения серьезных задач".

"Безусловно я соскучился по работе. Присутствует азарт, я в ожидании нового вызова. Сегодня провел первую тренировку. Можно даже сказать, что присутствовало волнение. Я доволен работой ребят, их отношением к процессу. Думаю, что наша совместная работа принесет хороший результат".

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"Однозначно, будет трудно. Однако нет команд, где легко работать. Я чувствую в себе силы, вижу отличные возможности футболистов. Верю, что Карпаты в ближайшем будущем радовать болельщиков хорошей атакующей игрой", — приводит слова Романа Санжара официальный сайт Карпат.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Роман Санжар.
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