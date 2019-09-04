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Павелко оценил шансы сборной Украины на выход на Евро-2020

Павелко оценил шансы сборной Украины на выход на Евро-2020
09:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко — о предстоящем матче сборной Украины против Литвы.

Андрей Павелко считает, что сборной Украины досталась сложная группа.

"На сегодняшний день в европейском футболе тяжело выделить аутсайдеров. Это было видно по играм всех команд в нашей группе".

"Игры против Литвы на искусственном газоне даются непросто. Думаю, наши игроки и тренерский это прекрасно понимают и не допускают ни малейшей недооценки соперника".

"Наша группа – одна из самых сложных. По игре против Люксембурга мы увидели, что в нашей группе нет проходных команд, на матчи с которыми не нужно настраиваться. Уверен, что наши игроки понимают это", — сказал Андрей Павелко в эфире программы Футбол NEWS.

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Напомним, 7 сентября сборная Украины проведет поединок отбора на Евро-2020 против команды Литвы на выезде, а 10 сентября — товарищеский матч против сборной Нигерии дома.

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Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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