Павелко оценил шансы сборной Украины на выход на Евро-2020

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко — о предстоящем матче сборной Украины против Литвы.

Андрей Павелко считает, что сборной Украины досталась сложная группа.

"На сегодняшний день в европейском футболе тяжело выделить аутсайдеров. Это было видно по играм всех команд в нашей группе".

"Игры против Литвы на искусственном газоне даются непросто. Думаю, наши игроки и тренерский это прекрасно понимают и не допускают ни малейшей недооценки соперника".

"Наша группа – одна из самых сложных. По игре против Люксембурга мы увидели, что в нашей группе нет проходных команд, на матчи с которыми не нужно настраиваться. Уверен, что наши игроки понимают это", — сказал Андрей Павелко в эфире программы Футбол NEWS.

Напомним, 7 сентября сборная Украины проведет поединок отбора на Евро-2020 против команды Литвы на выезде, а 10 сентября — товарищеский матч против сборной Нигерии дома.