Конкурент Ярмоленко из-за травмы выбыл до конца года

Новости спорта:Полузащитник Майкл Антонио пропустит около 3 месяцев.

Полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио, который травмировался в матче второго этапа Кубка английской лиги Вест Хэм с Ньюпортом, перенес операцию на травмированной ноге и выбыл на длительный срок.

В клубе не ожидают, что футболист, который является конкурентом украинца Андрея Ярмоленко, вернется раньше января.

Благодаря этому Андрей Ярмоленко, который сам восстановился после тяжелой травмы, должен получить больше игрового времени.

Напомним, недавно Ярмоленко отметился забитым голом за английский клуб.