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Почему сорвался трансфер Неймара в Барселону

Почему сорвался трансфер Неймара в Барселону
08:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Барселона сделала только одно предложение, а причиной срыва трансфера стал Дембеле.

Известный журналист Гийом Балаге в авторской колонке на ВВС раскрыл подробности трансферной саги форварда ПСЖ Неймара, который мечтал вернуться в Барселону.

Согласно информации журналиста, после поражения от Ливерпуля в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между Хосепом Бартомеу и ведущими игроками произошел серьезный разговор, в ходе которого президент клуба пообещал вернуть Неймара. Бартомеу был уверен в желании бразильца вновь выступать за Барселону, а Месси отметил, что Неймар станет центральной фигурой команды через несколько лет.

Однако Барселона очень долго не делала предложение ПСЖ, что вынудило бразильца вернуться к тренировкам с парижанами. Впрочем, Неймар отказался публично заявлять, что желает остаться в ПСЖ.

Единственное официальное предложение Барселона сделала 27 августа – 115 млн евро + 15 млн в виде бонусов и три игрока на выбор. ПСЖ выбрал Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле. Но, если первые двое нехотя согласились быть частью обмена, то вот французский форвард наотрез отказался переходить в парижский суперклуб.

Позже парижане потребовали увеличить сумму сделки со 130 млн евро (включая бонусы) до 150. Неймар согласился доплатить 20 млн евро из собственного кармана траншами по 5 млн евро. Но во французском клубе заявили, что это противоречит правилам федерации футбола Франции.

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Отмечается, что Хосеп Бартомеу несколько раз летал на встречу с президентом Аякса, чтобы обсудить трансфер Фрэнки Де Йонга, а вот порадовать своим присутствием президента ПСЖ не решился.

Также сообщается, что в следующем году у Неймара появится возможность выкупить свой контракт у парижан. Для этого бразильцу необходимо обратиться в палату по разрешению споров.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Дембеле.
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