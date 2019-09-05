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Легенда Ман Сити: Настоящий расизм - то, что в УЕФА и ФИФА нет многообразия

Легенда Ман Сити: Настоящий расизм - то, что в УЕФА и ФИФА нет многообразия
20:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший капитан Манчестер Сити Венсан Компани прокомментировал скандальную ситуацию с Ромелу Лукаку в чемпионате Италии.

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани поделился мнением о ситуации с форвардом миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который подвергся оскорблениям на расовой почве в выездном матче 2-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:1).

«Ромелу стал жертвой чего-то постыдного не только в футболе, но и в обществе. Нужно обратить внимание на тех, от кого ожидаешь решений по этому вопросу. В этих организациях и кроется проблема.

Настоящий расизм — то, что ни в одном из этих учреждений, нет представителей, которые могли бы понять, что испытывает Лукаку.

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Мы имеем дело с толпой людей, принимающих решения, которые говорят ему, что он должен думать и чувствовать. При этом люди, принимающие решения, даже отдалённо не представляют, через что Ромелу прошёл в жизни.

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Это реальная проблема. В руководстве УЕФА, ФИФА, Серии А и английской Премьер-лиги ощущается реальное отсутствие разнообразия. Если у вас нет многообразия в местах власти, таких как залы заседаний, вы не можете принимать правильные решения с точки зрения санкций. Всё просто», — приводит слова Компани BBC.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Сити, Ромелу Лукаку, Венсан Компани, Футбол, Новости футбола.
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