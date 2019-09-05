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Хавбек сборной Хорватии обиделся на Барселону и хочет покинуть клуб

Хавбек сборной Хорватии обиделся на Барселону и хочет покинуть клуб
18:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский центральный полузащитник Иван Ракитич выразил свое недовольство тем, что Барселона не отпустила его в Турин.

Полузащитник каталонской Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич недоволен свои положением в составе "блаугранас".

Как утверждает Mundo Deportivo, 31-летний футболист хочет уйти из состава чемпиона Испании в ближайшее трансферное окно. Иван обиделся на руководство Барселоны за то, что его хотели включить в сделку о трансфере Неймара из ПСЖ.

Кроме того, Ракитич сыграл лишь 45 минут за три тура и поэтому он считает, что получает слишком мало игровой практики.

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Напомним, игрок в прошлом сезоне провел 54 матча и забил пять мячей при десяти голевых передачах.

Ранее в переходе хорватского хавбека был заинтересован туринский Ювентус.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Сборная Хорватии, Новости футбола, Иван Ракитич.
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