Хавбек сборной Хорватии обиделся на Барселону и хочет покинуть клуб

Новости спорта:Хорватский центральный полузащитник Иван Ракитич выразил свое недовольство тем, что Барселона не отпустила его в Турин.

Полузащитник каталонской Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич недоволен свои положением в составе "блаугранас".

Как утверждает Mundo Deportivo, 31-летний футболист хочет уйти из состава чемпиона Испании в ближайшее трансферное окно. Иван обиделся на руководство Барселоны за то, что его хотели включить в сделку о трансфере Неймара из ПСЖ.

Кроме того, Ракитич сыграл лишь 45 минут за три тура и поэтому он считает, что получает слишком мало игровой практики.

Напомним, игрок в прошлом сезоне провел 54 матча и забил пять мячей при десяти голевых передачах.

Ранее в переходе хорватского хавбека был заинтересован туринский Ювентус.