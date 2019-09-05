Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

Новости спорта:Киевское Динамо заявилось на групповой этап Лиги Европы сезона 2019-2020.

На официальном сайте УЕФА появились официальные заявки клубов на групповой этап Лиги Европы.

В основной заявке киевского "Динамо" не оказалось Николая Шапаренко, Георгия Цитаишвили, Дениса Попова и Виталий Мыколенко, зато присутствуют Карлос Самбрано и Сидклей.

Заявка киевлян на данный момент выглядит следующим образом.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко

Защитники: Сидклей, Никита Кравченко, Йосип Пиварич, Карлос Самбрано, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригеш, Артем Беседин

Впрочем, несмотря на непопадание в основную заявку, вышеперечисленные молодые игроки могут быть дозаявлены за сутки до определенного матча по списку Б.

Тут стоит отметить, что в список Б можно внести игрока, если он родился не раньше 1 января 1998 года и играл за клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет.