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Форвард сборной Украины: Против Литвы устроит только победа

Форвард сборной Украины: Против Литвы устроит только победа
21:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук прокомментировал предстоящий матч сборной Украины против Литвы.

Форвард национальной команды Украины и Гента Роман Яремчук высказался о грядущем матче против Литвы, который пройдет в Вильнюсе в рамках отбора к чемпионату Европы-2020.

Футболист поведал о своем повреждении, а также рассказал, на какой результат рассчитывает.

"У меня было небольшое повреждение, но сейчас уже все хорошо. Моя работа — забивать, поэтому готов сделать все, от меня зависящее, чтобы помочь команде победить.

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В составе соперников много хороших игроков, они экспериментируют с тактикой, к тому же матч пройдет на искусственном газоне. В последний раз я играл на синтетике три месяца назад в Бельгии. Ничья нас не устроит, поэтому настраиваемся только на победу", - цитирует игрока официальный сайт УАФ.

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Напомним, что матч пройдет 7 сентября в 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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