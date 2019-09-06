Лучший тренер в истории Лестера может возглавить экзотическую сборную

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21:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Клаудио Раньери близок к подписанию контракта со сборной Гвинеи.

После ухода из Ромы в конце прошлого сезона 67-летний Клаудио Раньери не имеет места работы. Напомним, что итальянец провел на посту тренера Ромы 12 поединков, в которых праздновал 6 побед.

Как сообщает FootballItalia со ссылкой France Football, Клаудио Раньери включен в шорт-лист гвинейской футбольной ассоциацией.

Итальянский специалист может сменить на посту главного тренера сборной Гвинеи Поля Пута.

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Отметим, что в последний раз Раньери на международном уровне возглавлял Грецию, откуда был уволен спустя четыре матча.

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Футбол, ФК Лестер, Новости футбола, Клаудио Раньери, Сборная Гвинеи.
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