Лучший тренер в истории Лестера может возглавить экзотическую сборную

Новости спорта:Клаудио Раньери близок к подписанию контракта со сборной Гвинеи.

После ухода из Ромы в конце прошлого сезона 67-летний Клаудио Раньери не имеет места работы. Напомним, что итальянец провел на посту тренера Ромы 12 поединков, в которых праздновал 6 побед.

Как сообщает FootballItalia со ссылкой France Football, Клаудио Раньери включен в шорт-лист гвинейской футбольной ассоциацией.

Итальянский специалист может сменить на посту главного тренера сборной Гвинеи Поля Пута.

Отметим, что в последний раз Раньери на международном уровне возглавлял Грецию, откуда был уволен спустя четыре матча.