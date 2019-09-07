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Палкин рассказал, почему клуб не отпустил Тайсона

Палкин рассказал, почему клуб не отпустил Тайсона
17:40 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Предложения от топ-клубов Серии А не удовлетворили руководство Шахтера.

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему в период трансферного межсезонья капитан "горняков" Тайсон не перешел в другой клуб.

- Предложения были, но они нас не удовлетворили. Может, для какого-то другого клуба эти предложения хорошие, но для нас они неудовлетворительные.

Недавно я давал интервью, где сказал, что будь Тайсон на пару лет моложе, он с его качествами стоил бы 150 миллионов, понимаете.

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На днях встретился анализ, в котором Тайсон вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов по скоростным качествам. Уверен, что Рома и Милан знают уровень Тайсона, и что у них есть средства, чтобы заплатить сумму, которую мы хотим.Любой футболист, когда обращаются такие клубы, не выдержал бы - не имеет значения, какая цена, 5 миллионов, 30, 150. Естественно, у любого футболиста есть желание поиграть там.

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Но нужно учитывать и желание клуба. Если Тайсон был недоволен, его можно понять, никто его не критикует. Несколько дней пройдет, он немного остынет, все будет нормально. Это нормальный процесс, здесь нечему удивляться, - сказал Палкин каналу Футбол 1.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Сергей Палкин, УПЛ, Тайсон.
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