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Арсен Венгер назвал отличие Салаха от Месси

Арсен Венгер назвал отличие Салаха от Месси
19:59 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:По мнению Арсена Венгера, Месси более легко расстается с мячом.

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер высказал мнение о нападении Ливерпуля.

"Салах схож с Месси. Если бы только он был таким же стабильным, как Месси. Я думаю, что Мохамед хорошо завершает атаки, но Месси еще и легко расстается с мячом. Салах немного одержим тем, чтобы забить самому.

В какой-то момент, когда становишься постарше, ты лучше чувствуешь, когда нужно отдать мяч, а когда забить самому.

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Мне очень нравится Салах, у него огромный потенциал. И Мане тоже хорош. Но нельзя забывать о парне, который жертвует собой – Фирмино. Такие, как он, жертвуют собой ради Месси и Неймара. Такие парни работают на команду. Они позволяют другим проявлять себя. Очень непросто найти неэгоистичного нападающего», – сказал Венгер.

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Арсен Венгер, ФК Ливерпуль, Лионель Месси, Новости футбола, Мохаммед Салах.
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