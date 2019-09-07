Арсен Венгер назвал отличие Салаха от Месси

Новости спорта:По мнению Арсена Венгера, Месси более легко расстается с мячом.

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер высказал мнение о нападении Ливерпуля.

"Салах схож с Месси. Если бы только он был таким же стабильным, как Месси. Я думаю, что Мохамед хорошо завершает атаки, но Месси еще и легко расстается с мячом. Салах немного одержим тем, чтобы забить самому.

В какой-то момент, когда становишься постарше, ты лучше чувствуешь, когда нужно отдать мяч, а когда забить самому.

Мне очень нравится Салах, у него огромный потенциал. И Мане тоже хорош. Но нельзя забывать о парне, который жертвует собой – Фирмино. Такие, как он, жертвуют собой ради Месси и Неймара. Такие парни работают на команду. Они позволяют другим проявлять себя. Очень непросто найти неэгоистичного нападающего», – сказал Венгер.