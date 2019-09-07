Канте рассказал, когда он вероятнее всего покинет Челси

Новости спорта:Центральный полузащитник сборной Франции поделился информацией о своем будущем в Челси.

Полузащитник сборной Франции и лондонского Челси Н'голо Канте заявил, что доволен своей ситуацией в Челси и не желает уходить в другой клуб в ближайшее время. Футболиста цитирует Yahoo Sports.

"Сейчас многие, если не все говорят о моем уходе из Челси. Такой информации нет смысла верить, я вас уверяю. Я зациклен на игре за лондонцев.

Когда я выхожу на поле, я полностью отдаюсь. Но мне очень приятно, что меня сватают в лучшие клубы мира. Значит я заслужил уважение у прессы.

Еще минимум 2 года я буду носить синюю футболку. Все потому-что я счастлив в Лондоне, мне нравится отношение ко мне", - сказал Канте.

Напомним, Канте перебрался в Челси из Лестера в 2016-м году. Также, в его карьере числятся: Булонь и Кан.