Скачать
Суббота, 07.09.2019
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020
Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Канте рассказал, когда он вероятнее всего покинет Челси

Канте рассказал, когда он вероятнее всего покинет Челси
16:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный полузащитник сборной Франции поделился информацией о своем будущем в Челси.

Полузащитник сборной Франции и лондонского Челси Н'голо Канте заявил, что доволен своей ситуацией в Челси и не желает уходить в другой клуб в ближайшее время. Футболиста цитирует Yahoo Sports.

"Сейчас многие, если не все говорят о моем уходе из Челси. Такой информации нет смысла верить, я вас уверяю. Я зациклен на игре за лондонцев.

Когда я выхожу на поле, я полностью отдаюсь. Но мне очень приятно, что меня сватают в лучшие клубы мира. Значит я заслужил уважение у прессы.

Молодой украинский форвард сделал дубль в первой игре за новый клуб

Еще минимум 2 года я буду носить синюю футболку. Все потому-что я счастлив в Лондоне, мне нравится отношение ко мне", - сказал Канте.

Эдерсон рассказал, как в свое время приводил в бешенство Гвардиолу

Напомним, Канте перебрался в Челси из Лестера в 2016-м году. Также, в его карьере числятся: Булонь и Кан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Н'Голо Канте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Харлан рассказала, как ей помог психолог Ломаченко
02 Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
03 Британский чемпион вызвал Ломаченко на ринг
04 Молодой украинский форвард сделал дубль в первой игре за новый клуб
05 Руис назвал причину, почему не захотел драться с Джошуа в Англии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь