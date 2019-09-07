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Отбор на Евро-2020: Исландия на своем поле уверенно побеждает Молдову

Отбор на Евро-2020: Исландия на своем поле уверенно побеждает Молдову
21:50 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Исландии без труда победила сборную Молдовы в рамках отбора на чемпионат Европы 2020.

Сборная Исландии набрала "дежурные" три очка в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020. Участники Евро-2016 и ЧМ-2018 в субботу переиграли на своем поле сборную Молдовы (3:0) и на какое-то время возглавили турнирную таблицу группы Н.

Евро-2020, Отборочные матчи. Группа H.

Исландия - Молдова - 3:0

Голы: Сигторссон, 31 (1:0); Бьярнасон Б., 55 (2:0); Мудрак, 77 (автогол) (3:0)

Исландия: Халльдоурсон; Сигурдссон Р.; Херманнссон; Траустасон; Скуласон А.; Арнасон; Сигурдссон Г.Т.; Гуннарссон А.; Бьярнасон Б. (Сигурйонссон, 81); Сигторссон (Хадльфредссон Э., 63); Бёдварссон (Кьяртанссон, 84)

Молдова: Кошелев; Армаш; Мудрак; Рябчук; Граур; Карп (Цуркан, 67); Суворов; Чеботару; Ионица; Гынсарь (Санду, 80); Чемыртан (Кожокару, 65)

Предупреждения: - Карп, 42; Армаш, 94

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Видео)

Автором первого мяча стал нападающий Колбейнн Сигторссон, отличившийся на 31-й минуте после передачи форварда Йона Дади Бодварссона. В начале второго тайма преимущество исландцев увеличил хавбек Биркир Бьярнасон. На 77-й минуте Бодварссон довёл счёт до разгромного.

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Сборная Исландии, набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Молдавии (3) занимает предпоследнее, пятое место.

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Футбол, Сборная Молдовы, Сборная Исландии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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