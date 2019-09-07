Уотфорд объявил о назначении нового главного тренера

Новости спорта:Испанский специалист Кике Санчес Флорес стал новым главным тренером английского клуба Уотфорд.

Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Кике Санчес Флорес, сообщает официальный сайт клуба.

На этом посту Флорес сменил Хави Грасию, который ранее был отправлен в отставку. Флорес уже тренировал «Уотфорд» в сезоне-2015/16.

54-летний Флорес ранее тренировал «Хетафе», «Валенсию», «Бенфику», «Атлетико», «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Эспаньол» и «Шанхай Шеньхуа». Главными достижениями в его тренерской карьере являются победа в Лиге Европы в сезоне-2009/10 с «Атлетико», а также выигрыш Суперкубка УЕФА в 2010 году.

В нынешнем сезоне «Уотфорд» потерпел 3 поражения и 1 раз сыграл вничью в 4 матчах английской Премьер-лиги. «Шершни» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

В 5-м туре АПЛ «Уотфорд» на своём поле сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 15 сентября.