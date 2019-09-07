Ярмоленко - о матче с Литвой: Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку

Новости спорта:Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Литвой в отборе на Евро-2020.

Сборная Украины одержала безукоризненную победу над Литвой.

"Я считаю, что с первых минут контролировали мяч. Забитый гол нам помог, мы раскрепостились, играли в тот футбол, который требовал от нас тренерский штаб".

"Мы защищаемся и атакуем вместе, Андрей Пятов в конце выручил. Были мелкие ошибки, но, думаю, тренерский штаб будет доволен".

"Было тяжело вскрывать оборонительные редуты Литвы, мы стараемся контролировать мяч и играть компактно".

"Конечно, я скучал за сборной, ребятами и болельщиками. Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку", — сказал Андрей Ярмоленко в интервью каналу Футбол 1.

Следующий матч сборная Украины проведет 10 сентября против Нигерии. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.