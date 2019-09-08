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Вальдас Урбонас: Хочу поздравить сборную Украины с победой

Вальдас Урбонас: Хочу поздравить сборную Украины с победой
07:27 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Вальдас Урбонас ожидал сильной игры от нашей сборной.

"Во-первых, хочу поздравить сборную Украины с победой. Сильная игра соперника не стала для нас сюрпризом, мы этого ожидали.

Мы планировали компенсировать преимущество украинском, как можно больше сконцентрировавшись на игре в центральной зоне. Однако большое количество ошибок сослужило нам плохую службу. Это повлияло на результат игры.

Хочу поблагодарить своих игроков за хорошее настроение и самоотдачу. Однако, соперник оказался сильнее. Я рад, что сегодня были полные трибуны и большое количество и наших, и украинских болельщиков. Украинцы здорово поддерживали свою команду, но я не думаю, что это сказалось на игре нашей сборной. Мы практически не били по воротам соперника, вот это плохо.

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Впереди нас ожидает очень тяжелая игра с серьезным соперником. Думаю, что в нашей команде будет определенная ротация после матча с Украиной. Будем пробовать различные вариации состава. Будущий наш соперник имеет целое созвездие топ-игроков.

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Что касается фаворита группы, то конечно, выделяются Португалия, Сербия и Украина. Вопрос о победителе будет решаться в их поединках между собой", – сказал Урбонас.

 

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Сборная Украины, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Вальдас Урбонас.
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