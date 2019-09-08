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Харри Кейн заявил, чего хочет достичь со сборной

Харри Кейн заявил, чего хочет достичь со сборной
09:55 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Харри Кейн хочет выиграть трофей со сборной Англии.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн рассказал о желании выиграть трофей после матча квалификации Евро-2020 с Болгарией (4:0).

В этом матче Кейн отметился хет-триком и с 25 голами опередил Джеффри Херста (24 гола) в рейтинге лучших бомбардиров в истории страны.

"Когда происходит что-нибудь в этом роде, ты всегда чувствуешь гордость за себя. Это демонстрация того, что моя тяжелая работа себя оправдывает.

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Но, как вам известно, всегда нужно продолжать работать и становиться еще лучше, забивая больше голов. Надеюсь забивать за Англию на протяжении многих лет.

Конечно, здорово иметь хорошую индивидуальную статистику, однако самое важное – выигрывать командные титулы. Англия уже давно ничего не выигрывала.

Это моя цель как капитана, и я знаю, что все парни тоже хотят выигрывать чемпионаты. Но мы уже 10, 15, 20 лет говорим об этом, а побед все нет.

При Саутгейте мы добились значительного прогресса. Мы стали лучше играть после того, как он возглавил команду.

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У нас хороший состав. Мне кажется, что мы можем тягаться с командами уровня Франции, Испании, Италии, Голландии. Но важно делать это на крупных турнирах.

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Пока мы не смогли прочувствовать это в полной мере, мы не играли с самыми серьезными командами на крупных турнирах, но это придет. Конечно, мы думаем, что сможем их обыграть, но выступления на чемпионатах – это вам не товарищеские матчи.

Так что мы должны становиться сильнее как физически, так и психологически. Надеюсь, следующим летом мы будем достаточно хороши», – поделился Кейн.

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Сборная Англии, Новости футбола, ЧЕ-2020, Харри Кейн.
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