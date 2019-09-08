Бельгийский клуб был готов подписать игрока Динамо, несмотря на травму

Новости спорта:Центральный защитник Динамо Денис Попов мог оказаться в чемпионате Бельгии.

Ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что Сент-Труйден был готов подписать защитника Динамо Дениса Попова с травмой. Бельгийский клуб был готов ждать, пока 20-летний футболист восстановится. Но Динамо отказало Сент-Труйдену.

Ранее сообщалось, что Сент-Труйден отказался от аренды Дениса Попова из-за травмы. Попов в этом сезоне 1 раз выходил в УПЛ. Полная статистика здесь.

20-летний защитник выбыл на месяц из-за травмы передней поверхности бедра, которую он получил на тренировке.

Сейчас Сент-Труйден занимает 12-е место в чемпионате Бельгии.