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Бельгийский клуб был готов подписать игрока Динамо, несмотря на травму

Бельгийский клуб был готов подписать игрока Динамо, несмотря на травму
15:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник Динамо Денис Попов мог оказаться в чемпионате Бельгии.

Ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что Сент-Труйден был готов подписать защитника Динамо Дениса Попова с травмой. Бельгийский клуб был готов ждать, пока 20-летний футболист восстановится. Но Динамо отказало Сент-Труйдену.

Ранее сообщалось, что Сент-Труйден отказался от аренды Дениса Попова из-за травмы. Попов в этом сезоне 1 раз выходил в УПЛ. Полная статистика здесь.

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20-летний защитник выбыл на месяц из-за травмы передней поверхности бедра, которую он получил на тренировке.

Сейчас Сент-Труйден занимает 12-е место в чемпионате Бельгии.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Денис Попов, Сент-Труйден.
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