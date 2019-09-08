В битве главных конкурентов сборной Украины, Португалия разбила Сербию (Видео)

Новости спорта:Сборная Португалии уверенно обыграла в гостях сборную Сербии в рамках отбора к чемпионату Европы 2020.

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Сербия – Португалия 2:4

Голы: 0:1 – 42 Вильям Карвалью, 0:2 – 58 Гедеш, 1:2 – 68 Миленкович, 1:3 – 80 Роналду, 2:3 – 85 Митрович, 2:4 – 86 Бернарду Силва.

Сербия – Дмитрович, Настасич, Максимович, Коларов, Миленкович, Матич, Миливоевич (Йович, 87), Костич (Катаи, 83), Лазович (Ляйич, 59), Тадич, Митрович.

Португалия – Руй Патрисиу, Диаш, Фонте, Семеду (Жоау Канселу, 65), Геррейру, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Моутинью, 85), Гедеш (Жоау Феликс, 70), Роналду.

В составе Португалии отличились нападающие Криштиану Роналду и Гонсалу Гуэдеш, а также хавбеки Вилльям Карвалью и Бернарду Силва. Авторами голов Сербии стали защитник Никола Миленкович и форвард Александр Митрович.

Для сборной Португалии эта победа стала первой в отборе Евро-2020. Ранее команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Сербией (1:1) и Украиной (0:0).

Португалия, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, Сербия (4) — четвёртое.