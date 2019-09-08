Экс-тренер Уотфорда: Удивлен, что меня уволили

Новости спорта:Испанский специалист Хави Грасия прокомментировал свое увольнение из английского Уотфорда.

Экс-наставник "Уотфорда" Хави Грасия прокомментировал свое увольнение из клуба.

"Хочу выразить свое удивление в связи с неожиданным расторжением моего контракта по прошествии всего четырех матчей, после самого успешного сезона в истории "Уотфорда".

Я уважаю это решение и хочу заверить, что мои прекрасные отношения с Джино Поццо и Филиппо Джиральди не станут хуже, несмотря на мой внезапный уход из клуба.

Я благодарен за то, что мне дали возможность руководить этим отличным клубом в Премьер-лиге. Это был невероятный опыт, я наслаждался особенными моментами, такими как финал Кубка Англии", – заявил Грасия.

В прошедшем сезоне "Уотфорд" под руководством Грасии дошел до финала Кубка Англии и набрал 50 очков в АПЛ, что является лучшим результатом в истории клуба.

Новым наставником английского клуба стал Кике Флорес, который уже тренировал "Уотфорд".