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Экс-тренер Уотфорда: Удивлен, что меня уволили

Экс-тренер Уотфорда: Удивлен, что меня уволили
22:11 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хави Грасия прокомментировал свое увольнение из английского Уотфорда.

Экс-наставник "Уотфорда" Хави Грасия прокомментировал свое увольнение из клуба.

"Хочу выразить свое удивление в связи с неожиданным расторжением моего контракта по прошествии всего четырех матчей, после самого успешного сезона в истории "Уотфорда".

Я уважаю это решение и хочу заверить, что мои прекрасные отношения с Джино Поццо и Филиппо Джиральди не станут хуже, несмотря на мой внезапный уход из клуба.

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Я благодарен за то, что мне дали возможность руководить этим отличным клубом в Премьер-лиге. Это был невероятный опыт, я наслаждался особенными моментами, такими как финал Кубка Англии", – заявил Грасия.

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В прошедшем сезоне "Уотфорд" под руководством Грасии дошел до финала Кубка Англии и набрал 50 очков в АПЛ, что является лучшим результатом в истории клуба.

Новым наставником английского клуба стал Кике Флорес, который уже тренировал "Уотфорд".

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Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, Новости футбола, Хави Грасия.
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