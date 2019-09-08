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Отбор на ЧЕ-2020: Швейцария громит Гибралтар, Грузия выстояла ничью с Данией

Отбор на ЧЕ-2020: Швейцария громит Гибралтар, Грузия выстояла ничью с Данией
21:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Швейцарии разгромила скромную сборную Гибралтара в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2020.

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швейцарии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 4:0. Встреча состоялась в Сьоне на стадионе «Турбийон». Обслуживал матч чешский арбитр Павел Орел.

Швейцария - Гибралтар 4:0

Голы: Закария 37, Мехмеди 43, Родригес 45+4, Гавранович 87

Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором гола стал Денис Закария, которому ассистировал Гранит Джака. На 43-й минуте преимущество хозяев увеличил Адмир Мехмеди с передачи Фабиана Шёра. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл Рикардо Родригес. В концовке матча четвёртый гол забил Марио Гавранович.

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Швейцария, набрав восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице группы D. Гибралтар (0) — на последнем, 5-м месте в таблице.

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Также завершился ещё один матч в группе D. Сборные Грузии и Дании сыграли вничью со счётом 0:0.

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Сборная Швейцарии, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, ЧЕ-2020, Отбор на Евро-2020.
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