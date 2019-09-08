Украина проведет открытую тренировку на "Днепр-Арене"

Новости спорта:Национальная сборная Украины проведет открытую тренировку на "Днепр-Арене".

Во вторник, 10-го сентября, сборной Украине предстоит товарищеский поединок против сборной Нигерии в Днепре.

Национальная команда проведет традиционную открытую для СМИ и болельщиков тренировку накануне матча, 9-го сентября, сообщает официальный сайт УАФ.

Начало тренировки, которая состоится на Днепр-Арене, запланировано на 19:00 по киевскому времени. Вход будет открыт с 18:30.

Отметим, что поединок против сборной Нигерии начнется в 21:30 по киевскому времени. Матч обслужит итальянская бригада арбитров.