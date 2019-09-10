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Игрок сборной Украины: Динамо - команда не топ уровня

Игрок сборной Украины: Динамо - команда не топ уровня
05:18 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Яремчук не считает Динамо топ-командой.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук поделился мнением о ситуации в Динамо.

"Попалось бы Генту Динамо в групповом раунде Лиги Европы – было бы нормально. Это не топ команда, не Манчестер Юнайтед или Арсенал.

Всегда слежу и болею за Динамо, приезжал на матч с Брюгге в квалификации Лиги чемпионов. Неприятно, что сейчас на команду выливается много грязи. Они не могут выиграть уже 5 матчей, чувствуется, что есть небольшая психологическая яма.

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В Динамо есть пара футболистов, которые, играя в Бельгии, уже 100% имели бы на руках предложения из топ чемпионатов. В Бельгии более открытый футбол, чем в Украине, больше возможностей забивать.

Когда играл за Динамо, мне нравился Ребров, его требования. Очень похожая ситуация на сборную, только в национальной команде все еще совершеннее, возможно, из-за итальянских тренеров.

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Ребров на голову сильнее других украинских тренеров в тактическом плане», – сказал Яремчук.

Форвард выступал за первую команду Динамо в сезоне 2016/2017.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Новости футбола, Роман Яремчук.
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