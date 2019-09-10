Игрок сборной Украины: Динамо - команда не топ уровня

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук поделился мнением о ситуации в Динамо.
"Попалось бы Генту Динамо в групповом раунде Лиги Европы – было бы нормально. Это не топ команда, не Манчестер Юнайтед или Арсенал.
Всегда слежу и болею за Динамо, приезжал на матч с Брюгге в квалификации Лиги чемпионов. Неприятно, что сейчас на команду выливается много грязи. Они не могут выиграть уже 5 матчей, чувствуется, что есть небольшая психологическая яма.
В Динамо есть пара футболистов, которые, играя в Бельгии, уже 100% имели бы на руках предложения из топ чемпионатов. В Бельгии более открытый футбол, чем в Украине, больше возможностей забивать.
Когда играл за Динамо, мне нравился Ребров, его требования. Очень похожая ситуация на сборную, только в национальной команде все еще совершеннее, возможно, из-за итальянских тренеров.
Ребров на голову сильнее других украинских тренеров в тактическом плане», – сказал Яремчук.
Форвард выступал за первую команду Динамо в сезоне 2016/2017.