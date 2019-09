Неймар отметился благородным поступком на тренировке сборной Бразилии (Видео)

Нападающий сборной Бразилии Неймар встретился с одной из маленьких фанаток национальной команды - Арианой. Об этом сообщает портал 433.

Девочка была настолько рада увидеть своего кумира вживую, что расплакалась прямо во время общения с ним.

Чтобы немного успокоить Ариану, Неймар познакомил ее с остальными игроками сборной Бразилии - Ришарлисоном, Дани Алвесом Тиаго Силвой и рядом других футболистов.

Девочка также поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с автографами всех игроков "селесао".

Young football fan Ariana had the dream to meet her idol @neymarjr and she was quite overwhelmed when it finally happened @CBF_Futebol pic.twitter.com/UUDHFRcVzW