Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)
Надаль в невероятном матче обыграл Медведева, завоевал титул US Open (Фото, Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)
Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)
ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)
ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)

Неймар отметился благородным поступком на тренировке сборной Бразилии (Видео)

Неймар отметился благородным поступком на тренировке сборной Бразилии (Видео)
09:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Футболист отметился прекрасным поступком во время тренировки "селесао".

Нападающий сборной Бразилии Неймар встретился с одной из маленьких фанаток национальной команды - Арианой. Об этом сообщает портал 433.

Девочка была настолько рада увидеть своего кумира вживую, что расплакалась прямо во время общения с ним.

Чтобы немного успокоить Ариану, Неймар познакомил ее с остальными игроками сборной Бразилии - Ришарлисоном, Дани Алвесом Тиаго Силвой и рядом других футболистов.

Девочка также поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с автографами всех игроков "селесао".

Напомним, 6 сентября сборная Бразилии сыграла вничью с Колумбией (2:2). А уже 11 сентября подопечные Тите встретятся в товарищеском матче с национальной командой Перу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Бразилии, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа рассказал, что будет, если он снова проиграет Руису
02 Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
03 Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)
04 Динамо одержало первую победу под руководством Михайличенко (Видео)
05 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь