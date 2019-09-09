Неймар отметился благородным поступком на тренировке сборной Бразилии (Видео)

Новости спорта:Футболист отметился прекрасным поступком во время тренировки "селесао".

Нападающий сборной Бразилии Неймар встретился с одной из маленьких фанаток национальной команды - Арианой. Об этом сообщает портал 433.

Девочка была настолько рада увидеть своего кумира вживую, что расплакалась прямо во время общения с ним.

Чтобы немного успокоить Ариану, Неймар познакомил ее с остальными игроками сборной Бразилии - Ришарлисоном, Дани Алвесом Тиаго Силвой и рядом других футболистов.

Девочка также поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с автографами всех игроков "селесао".

Young football fan Ariana had the dream to meet her idol @neymarjr and she was quite overwhelmed when it finally happened @CBF_Futebol pic.twitter.com/UUDHFRcVzW — 433 (@official433) 8 сентября 2019 г.

Напомним, 6 сентября сборная Бразилии сыграла вничью с Колумбией (2:2). А уже 11 сентября подопечные Тите встретятся в товарищеском матче с национальной командой Перу.