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Шевченко обещает ротацию на матч с Нигерией: каким будет состав сборной

Шевченко обещает ротацию на матч с Нигерией: каким будет состав сборной
10:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник сборной Украины рассказал о подготовке к товарищескому матчу со сборной Нигерии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий товарищеский поединок со сборной Нигерии. По его словам, много не сыгравших в прошлом матче отбора с Литвой (3:0) игроков выступят в Днепре.

«Обязательно будет ротация и замены. Ребята, которые играли меньше – будут выходить на товарищескую игру. Будем стараться, чтобы структура игры не менялась. Что даст нам эта игра? В первую очередь – это добротная команда, которая хорошо выступила на Кубке Африки, заняла там третье место», — сказал Шевченко в эфире программы Профутбол.

«Очень силовая команда, много игроков играет в Англии. Будет интересно, как наши футболисты смогут адаптироваться к такому силовому и скоростному футболу».

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Предстоящий спарринг с Нигерией пройдет 10 сентября в Днепре, начало встречи в 21:30 по Киеву.

После победы над Литвой украинцы сохраняют лидерство в отборочной группе, оторвавшись от Португалии на 8 очков. Действующий чемпион Европы провел на два матча меньше.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Нигерии, Новости футбола.
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