Переход Яремчука в Рому: футболист рассказал, почему сорвался трансфер

Новости спорта:Роман Яремчук рассказал о возможностях перехода в Рому.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук рассказал о возможностях перехода в Рому. По его словам, итальянцы действительно вели переговоры о его переходе.

«На счет Ромы – было все серьезно с их стороны. Но в один момент все прекратилось. Да, у меня было желание перейти туда. Знаю, что Джеко – там основной нападающий. Но пример Саши Зинченко показывает, что в таком клубе можно прогрессировать. Он говорил, если есть такая возможность – нужно ехать и цепляться», — сказал Яремчук в эфире программы Профутбол.

«Клубы общались, но потом все закончилось. Говорили о больших суммах. Если объективно смотреть на вещи, то я не стою таких денег. Малиновский сказал, что в Италии очень большие нагрузки. Очень интенсивно все».

«Из Галатасарая не было никаких официальных бумаг. Они просто напрямую вели переговоры. Искали замену какому-то футболисту. Я был у них в списке, но не среди приоритетных вариантов».

Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что Рома сделал официальное предложение Генту о переходе Яремчука.

В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук сыграл в 8 матчах за Гент. Украинский нападающий отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Контракт Романа с бельгийским клубом истекает в июне 2021 года.

Рома на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы Серии А. Команда Фонсеки дважды сыграла вничью на старте чемпионата — с Дженоа (3:3) и Лацио (1:1).