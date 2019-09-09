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Серхио Рамос заявил, чего он хочет достичь в своей сборной

Серхио Рамос заявил, чего он хочет достичь в своей сборной
20:53 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Капитан испанцев Серхио Рамос назвал свою мечту по выступлению за сборную.

Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал повторение рекорда Икера Касильяса по числу матчей в составе национальной команды.

Рекорды существуют для того чтобы их бить. Надеюсь, что смогу достичь большего и травмы не помешают мне.

У меня все хорошо, и я с нетерпением жду вызова в национальную команду. Моя цель – достичь 200 игр за сборную.

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Никогда не заглядываешь так далеко, в футболе все может случиться. Из года в год я получаю удовольствие от игры. Сначала я мечтал попасть в сборную, потом стал чемпионом вместе с командой.

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Сейчас некоторые хотят, чтобы меня не приглашали в команду, но у меня впереди много лет в футболе. Я сохраняю амбиции и энтузиазм и могу внести большой вклад», – сказал Рамос.

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Сборная Испании, Серхио Рамос, Новости футбола, ЧЕ-2020.
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