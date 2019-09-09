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Легенда Ливерпуля: Эгоизм делает Салаха топ-бомбардиром

Легенда Ливерпуля: Эгоизм делает Салаха топ-бомбардиром
23:46 Пн, 9 Сентябрь 2019 Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Робби Фаулер похвалил Салаха за его эгоизм.

Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер отреагировал на критику нападающего "красных" Мохаммеда Салаха за его нежелание делится мячом с партнерами.

"Те, кто пишет об "эгоизме" Салаха или о разрушении командного духа, вы никогда не смотрели футбол раньше?. Без уверенности в том, что вы забьете, вы не будете топ-нападающим. Все бомбардиры делают это.

Они тренируются для этого, они проводят недели на тренировочной площадке, визуализируя и отрабатывая разные варианты развития событий, и лучшие всегда верят, что смогут забить - с пяти ярдов, десяти, двадцати, сорока. Откуда угодно.

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Я смотрю на счет забитым Салахом мячам, и он говорит мне, что Мо не остановится. Ты не забьёшь столько голов, если не будешь, как говорят люди, эгоистом. Но чего, чёрт возьми, вы хотите?

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Вы хотите, чтобы он забивал или хотите, чтобы он был тем, кто в каждой ситуации будет искать передачей партнёра? Вы не можете выбрать и то, и другое.

Да, Салах может быть эгоистом, когда видит возможность забить, но именно это, на мой взгляд, делает его топ-бомбардиром", - написал Фаулер в своей колонке для The Mirror.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола, Робби Фаулер, Мохаммед Салах.
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