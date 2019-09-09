Легенда Ливерпуля: Эгоизм делает Салаха топ-бомбардиром

Новости спорта:Робби Фаулер похвалил Салаха за его эгоизм.

Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер отреагировал на критику нападающего "красных" Мохаммеда Салаха за его нежелание делится мячом с партнерами.

"Те, кто пишет об "эгоизме" Салаха или о разрушении командного духа, вы никогда не смотрели футбол раньше?. Без уверенности в том, что вы забьете, вы не будете топ-нападающим. Все бомбардиры делают это.

Они тренируются для этого, они проводят недели на тренировочной площадке, визуализируя и отрабатывая разные варианты развития событий, и лучшие всегда верят, что смогут забить - с пяти ярдов, десяти, двадцати, сорока. Откуда угодно.

Я смотрю на счет забитым Салахом мячам, и он говорит мне, что Мо не остановится. Ты не забьёшь столько голов, если не будешь, как говорят люди, эгоистом. Но чего, чёрт возьми, вы хотите?

Вы хотите, чтобы он забивал или хотите, чтобы он был тем, кто в каждой ситуации будет искать передачей партнёра? Вы не можете выбрать и то, и другое.

Да, Салах может быть эгоистом, когда видит возможность забить, но именно это, на мой взгляд, делает его топ-бомбардиром", - написал Фаулер в своей колонке для The Mirror.