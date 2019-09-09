Рух разобрался с Черноморцем (Видео)

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В матче 8-го тура Черноморец отправился в гости к Руху, где потерпел поражение со счетом 0:2. Данный результат отбросил одесситов на десятую строчку турнирной таблицы.

Рух – Черноморец 2:0

Голы: Климчук, 72, 83 (с пенальти)

Рух: Мысак, Сидней (Леандро, 76), Немчанинов, Русин (Бойчук, 71), Эрнест (Синица, 89), Дуць, Копына, Климчук (Кондраков, 89), Брикнер (Мартынюк, 90+5), Калюжный, Заставный

Черноморец: Кожухарь, Воронин, Рыжук, Гошкодеря, Голиков, Ткачук, Мусолитин (Павлов, 69), Коваленко (Ковпак, 61), Ярошенко, Танчик (Брагару, 75), Аржанов

Предупреждения: Климчук — Кожухарь, Воронин.