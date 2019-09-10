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Федецкий: Зеленский лично позвал в свою команду

Федецкий: Зеленский лично позвал в свою команду
13:50 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины рассказал, что в Слугу народа его позвал лично Владимир Зеленский.

Экс-защитник Карпат Артем Федецкий рассказал, как решил стать депутатом украинского парламента.

– Есть надежда, что мы снова увидим вас в статусе профессионального игрока?

– Не исключено. Все может быть.

– Вы баллотировались по мажоритарному округу от Слуги народа в Верховную Раду. Но не прошли.

– Воспринял это как должное, это сравнимо со спортом: нужно побеждать, выигрывать и достигать своей цели. Но потом, когда окунулся, увидел проблемы после общения с людьми, где пришлось работать по 15 часов.

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Не привык проигрывать, неприятно, но думаю это только начало в таком непростом пути. Знаю, что могу быть полезен украинцам, видел их проблемы. Было приятно работать с молодой командной, все ребята амбициозные, без выгоды в политике, которые искренне хотят перемен в жизни украинского народа. Сказано громко, но искренно.

– Как вы пришли к решению стать депутатом?

– Я готов был продолжать играть, у меня еще действовал контракт с «Карпатами». Также приглашали в «Волынь». Но в один из вечеров, находясь в отпуске в Луцке, раздался звонок, изменивший многое в моей жизни. Это был личный звонок от президента Владимира Зеленского, с которым мы знакомы более восьми лет, и у нас сложились за этот период дружеские отношения. Это было его приглашение быть в команде Зе.

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Он поставил два условия – честность и порядочность. Я знаю тебя таким, и ищу таких людей, – было сказано мне. Наш президент – молодец. Старается, поднял планку. Одна из побед его команды – освобождения наших героев, которые, наконец, вернулись на родину, — сказал Федецкий.

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Сборная Украины, Карпаты, Новости футбола, Владимир Зеленский, Артем Федецкий.
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