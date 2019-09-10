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Игрок сборной Голландии рассказал, что им помешало выиграть ЧМ-2010

Игрок сборной Голландии рассказал, что им помешало выиграть ЧМ-2010
20:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Райан Бабель считает, что сборной Голландии помешал эгоизм четырех лидеров.

Вингер сборной Нидерландов Райан Бабель считает, что сейчас команда более едина, чем это было в 2010 году, когда она заняла второе место на чемпионате мира.

"У нас тогда было сражение между Большой четверкой – Уэсли Снейдером, Арьеном Роббеном, Рафаэлем ван дер Ваартом и Робином ван Перси. По-моему, каждый из них хотел быть номером один", — сказал Бабель.

"Сейчас мы больше едины как команда. У нас нет эго. Мы все отдаем друг другу пасы, никто не ставит себя выше других.

Помню момент в финале ЧМ-2010, когда Роббен вышел один на один с Икером Касильясом. Его практически сбили. Зная Арьена, он бы обычно упал. И тогда мы бы играли против десятерых футболистов до конца матча и могли бы победить. Но он хотел забить".

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Возможно, Арьен не думал про интересы команды, а просто хотел забить. Такое понятно в финале чемпионата мира, но быть может, это были те самые 5%, которых нам не хватило, чтобы стать чемпионами мира".

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Бабель дебютировал за сборную Нидерландов в марте 2005 года, когда ему было 18 лет. С 2011 по 2017 год он не играл за национальную команду, но с 2017 снова стал ее членом. В последнем на данный момент матче "оранжевых" Райан забил два гола в ворота Эстонии (4:0).

Нидерланды в четырех матчах отбора на Евро-2020 набрали девять очков и идут третьими, отставая на три пункта от Германии и Северной Ирландии, у которых на игру больше.

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Сборная Голландии, Чемпионат мира, Новости футбола, Райан Бабель.
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