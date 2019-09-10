Ярмоленко - о матче с Нигерией: Хочется победы, конечно же

Новости спорта:Вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал предстоящий поединок сборной Украины против Нигерии.

Правый атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко дал оценку болельщикам из разных украинских городов, оценил настроение в главной команде в шаге от выхода на Евро-2020 и признался, когда последний раз играл на Днепр-Арене.

О настроении в сборной.

Сейчас в команде все получают удовольствие от игры. Надеюсь, и болельщики тоже. Поэтому, мы думаем только о качестве этой игры, о результате, о том, чтобы оставаться на этом уровне, на той волне позитива.

Очень приятно, когда заходишь в Интернет и читаешь столько положительных отзывов об игре сборной Украины. Или просто встречаешь людей на улицы, благодарят тебя за игру. Думаю, такое положение дел нравится всем.

О сегодняшнем товарищеском матче с Нигерией.

Хочется победы, конечно же. Мне кажется, если ты приезжаешь в национальную команду, то не существует разделения матчей на официальные и товарищеские. Так, если это, например, поединок национальной сборной и молодежной, то можно говорить о его товарищеском статус. Но международные встречи на уровне национальных сборных, на мой взгляд, нельзя считать товарищескими. Когда приходит полный стадион, когда болельщики создают особую атмосферу и гонят тебя вперед, ты всегда хочешь победить.

О своем матче на "Днепр-Арене" и особую атмосферу на украинских стадионах.

Это была игра с Англией в отборочном цикле ЧМ-2010, когда мы победили 1: 0.

Не хочу выделять какой-то стадион. Хотя, конечно, матчи сборной Украины, которые происходят во Львове, - это нечто! Думаю, если бы с Люксембургом играли в Киеве на Олимпийском, то на этот поединок пришло бы не более 10-15 000 болельщиков. А во Львове на любом матче национальной команды аншлаг. Конечно, в такой атмосфере приятно играть.

Думаю, что люди в Днепре соскучились по сборной Украины по хорошим футболом, и заполнят в трибуны Днепр-Арены. Я считаю, что это хорошая идея - проводить матчи национальной команды по всей стране. Ведь в каждом уголке Украины любят футбол. Самое главное, чтобы болельщики, которые приходят на трибуны, получали удовольствие от футбола и не делали глупостей, как забрасывание поля петардами. Футбол - это все спектакль, и люди должны получать от него удовольствие.