Скачать
Вторник, 10.09.2019
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

Ярмоленко - о матче с Нигерией: Хочется победы, конечно же

Ярмоленко - о матче с Нигерией: Хочется победы, конечно же
14:45 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал предстоящий поединок сборной Украины против Нигерии.

Правый атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко дал оценку болельщикам из разных украинских городов, оценил настроение в главной команде в шаге от выхода на Евро-2020 и признался, когда последний раз играл на Днепр-Арене.

О настроении в сборной.

Сейчас в команде все получают удовольствие от игры. Надеюсь, и болельщики тоже. Поэтому, мы думаем только о качестве этой игры, о результате, о том, чтобы оставаться на этом уровне, на той волне позитива.

Очень приятно, когда заходишь в Интернет и читаешь столько положительных отзывов об игре сборной Украины. Или просто встречаешь людей на улицы, благодарят тебя за игру. Думаю, такое положение дел нравится всем.

Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)

О сегодняшнем товарищеском матче с Нигерией.

Хочется победы, конечно же. Мне кажется, если ты приезжаешь в национальную команду, то не существует разделения матчей на официальные и товарищеские. Так, если это, например, поединок национальной сборной и молодежной, то можно говорить о его товарищеском статус. Но международные встречи на уровне национальных сборных, на мой взгляд, нельзя считать товарищескими. Когда приходит полный стадион, когда болельщики создают особую атмосферу и гонят тебя вперед, ты всегда хочешь победить.

Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)

О своем матче на "Днепр-Арене" и особую атмосферу на украинских стадионах.

Это была игра с Англией в отборочном цикле ЧМ-2010, когда мы победили 1: 0.

Не хочу выделять какой-то стадион. Хотя, конечно, матчи сборной Украины, которые происходят во Львове, - это нечто! Думаю, если бы с Люксембургом играли в Киеве на Олимпийском, то на этот поединок пришло бы не более 10-15 000 болельщиков. А во Львове на любом матче национальной команды аншлаг. Конечно, в такой атмосфере приятно играть.

Украина - Нигерия: сколько болельщиков ожидается на Днепр-Арене

Думаю, что люди в Днепре соскучились по сборной Украины по хорошим футболом, и заполнят в трибуны Днепр-Арены. Я считаю, что это хорошая идея - проводить матчи национальной команды по всей стране. Ведь в каждом уголке Украины любят футбол. Самое главное, чтобы болельщики, которые приходят на трибуны, получали удовольствие от футбола и не делали глупостей, как забрасывание поля петардами. Футбол - это все спектакль, и люди должны получать от него удовольствие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Нигерии, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
04 Новичок Шахтера: Моя мечта сбылась
05 Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь