Стали известны зарплаты Малиновского и Шахова

Новости спорта:Руслан Малиновский зарабатывает 1 миллион евро за сезон, зарплата Андрея Шахова 800 тысяч.

Авторитетное издание La Gazetta dello Sport опубликовало рейтинг зарплат в итальянской Серии А. Всего итальянские клубы тратят на зарплаты игроков 1.36 миллиарда евро.

По сравнению с прошлым сезоном, эта сумма выросла на 231 миллион евро.Самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии является Криштиану Роналду.

Португалец получает в Ювентусе 31 миллион евро. Зарплата португальца больше, чем в суммарные выплаты в таких клубах, как Удинезе, Брешиа, СПАЛ и Верона. На второй позиции по зарплате одноклубник Роналду – Матейс де Лигт, который заработает 12 миллионов евро. Третье место у Ромелу Лукаку из Интера - 9 миллионов евро.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский, по данным издания, зарабатывает миллион евро в год. При этом бюджет Аталанты, которая будет играть в Лиге чемпионов, 13-й в Серии А – 36 миллионов евро.

Еще один украинский легионер в Серии А – полузащитник Лечче Евгений Шахов зарабатывает 800 тысяч евро в год.