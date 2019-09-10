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В Англии дисквалифицировали футболиста за ставки в букмекерской конторе

В Англии дисквалифицировали футболиста за ставки в букмекерской конторе
18:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Лидс

Новости спорта:Хавбек английского клуба Джордан Стивенс дисквалифицирован ассоциацией футбола Англии.

Полузащитник «Лидс Юнайтед» Джордан Стивенс дисквалифицирован за ставки в букмекерской конторе, сообщает BBC.

По информации источника, 19-летний футболист признался в том, что сделал 59 ставок в сезоне-2018/19, в том числе в пяти случаях он ставил на матчи с участием собственной команды. Стивенс получил дисквалификацию на 6 недель, до 10 октября, а также был оштрафован на £ 1200. В «Лидсе» назвали наказание полузащитника несоразмерным его вине.

Стивенс стал игроком «Лидса» в феврале 2018 года и принял участие в одном матче. Отмечается, что полузащитник не участвовал в играх, на которые делал ставки.

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«Лидс» набрал 13 очков в 6 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.

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Футбол, Чемпионшип, ФК Лидс, Новости футбола, Джордан Стивенс.
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