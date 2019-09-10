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Брат Погба: Поль будет выступать в чемпионате Испании

Брат Погба: Поль будет выступать в чемпионате Испании
18:57 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба вероятнее всего переберется в испанский чемпионат.

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, Матиас рассказал представителям прессы, что летом игрок сборной Франции общался на счет трансфера с Антуаном Гризманном и Златаном Ибрагимовичем.

"Я знаю, что Поль разговаривал с несколькими игроками, но не с капитаном "Реала" Серхио Рамосом. - цитирует Матиаса Погба El Chiringuito TV. 

Месси? Они иногда общаются, но редко. Он говорил со Златаном Ибрагимовичем, Антуаном Гризманном.

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Если мой брат покинет "Манчестер Юнайтед", есть только три клуба, где он продолжит карьеру. Это "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". Он не хочет переходить в "Сити", поэтому, скорее всего, он приедет в Испанию".

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Напомним, что летом Поль Погба заявил, что хотел бы получить в своей карьере новый вызов.

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ФК Реал, ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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