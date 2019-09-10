Брат Погба: Поль будет выступать в чемпионате Испании

Новости спорта:Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба вероятнее всего переберется в испанский чемпионат.

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, Матиас рассказал представителям прессы, что летом игрок сборной Франции общался на счет трансфера с Антуаном Гризманном и Златаном Ибрагимовичем.

"Я знаю, что Поль разговаривал с несколькими игроками, но не с капитаном "Реала" Серхио Рамосом. - цитирует Матиаса Погба El Chiringuito TV.

Месси? Они иногда общаются, но редко. Он говорил со Златаном Ибрагимовичем, Антуаном Гризманном.

Если мой брат покинет "Манчестер Юнайтед", есть только три клуба, где он продолжит карьеру. Это "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". Он не хочет переходить в "Сити", поэтому, скорее всего, он приедет в Испанию".

Напомним, что летом Поль Погба заявил, что хотел бы получить в своей карьере новый вызов.