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Среда, 11.09.2019
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"Ничего серьезного": Шевченко рассказал о характере травмы Мораеса

"Ничего серьезного": Шевченко рассказал о характере травмы Мораеса
07:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Форвард Шахтера провел на поле 36 минут в матче против Нигерии.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко отметил, что решил заменить форварда Жуниора Мораеса из-за незначительной травмы.

"Ничего серьезного, Мораес получил забой мышцы, поэтому был заменен", - ответил на вопрос специалист.

Нападающий донецкого Шахтера отыграл лишь 36 минут в поединке с Нигерией, а затем вместо него вышел Роман Яремчук, который сравнял счет в этом матче.

Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)

Заметим, что "желто-синие" проведут следующий поединок через месяц - 11 октября против Литвы в Харькове в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Жуниор Мораес, УАФ.
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