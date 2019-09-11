"Ничего серьезного": Шевченко рассказал о характере травмы Мораеса

Новости спорта:Форвард Шахтера провел на поле 36 минут в матче против Нигерии.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко отметил, что решил заменить форварда Жуниора Мораеса из-за незначительной травмы.

"Ничего серьезного, Мораес получил забой мышцы, поэтому был заменен", - ответил на вопрос специалист.

Нападающий донецкого Шахтера отыграл лишь 36 минут в поединке с Нигерией, а затем вместо него вышел Роман Яремчук, который сравнял счет в этом матче.

Заметим, что "желто-синие" проведут следующий поединок через месяц - 11 октября против Литвы в Харькове в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.