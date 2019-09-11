Петряк: Венгерская лига более сбалансированная, чем украинская

Новости спорта:Футболист МОЛ Види заявил, что в чемпионате Венгрии нет проходимых матчей.

Украинский легионер МОЛ Види Иван Петряк рассказал о своей адаптации к чемпионату Венгрии, а также различиях, которые существуют между тамошней лигой и УПЛ.

"Переезд в Венгрию был очень трудным решением для меня, так как раньше я никогда не играл за границей. На сегодня у меня существуют незначительные проблемы здесь, которые в основном связаны с языком. Венгерский язык очень сложен в изучении для меня.

Поскольку я раньше не владел английским, в первый период после приезда в Венгрию я спрашивал себя, правильно ли сделал, выбрав эту страну. Когда я перешел в Ференцварош, там не было ни одного украинца, кроме меня. Первые несколько месяцев были очень трудными из-за языкового барьера.

Я начал изучать английский, и сегодня мне удалось достичь уровня, при котором я могу свободно общаться со всеми товарищами по команде и сотрудниками клуба.

Для тех, кто ранее меня не знал, я возможно, казался немного замкнутым, но это не так, все зависит от знания языка.

В чемпионате Украины есть две топ-команды – это «Динамо» и Шахтер. Они разыгрывают между собой титул чемпиона год от года, а остальные отстают на 15-20 очков. Напротив, венгерская лига более сбалансирована, и мне это очень нравится. Здесь нет проходных матчей, потому что каждая команда может забрать очки у тех, кто борется за чемпионство. В Украине подобное сложно представить».

Прежде всего, я бы хотел сделать дубль с Фехерваром. Знаю, что команда несколько раз становилась чемпионом и выигрывала Кубок Венгрии, но клуб никогда не добывал эти трофеи в один сезон», - отметил Петряк.